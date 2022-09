Am Mittwochmorgen gegen 9.50 Uhr ist es in Teilen der Südpfalz zu einem Stromausfall gekommen. Laut dem Stromanbieter Pfalzwerke kam es im Laufe des Morgens zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz. In Folge eines Seilrisses waren Teile von Hainfeld, Weyher, Edesheim, Burrweiler und Ramberg davon betroffen. Die Versorgungsunterbrechung lag zwischen 24 Minuten und 39 Minuten. Das Netzteam Vorderpfalz sowie die Mitarbeitenden der Netzleitstelle leiteten konnten die Stromversorgung wieder herstellen.