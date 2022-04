Die Pfalzwerke melden großflächige Stromausfälle in ihrem Versorgungsgebiet seit der Nacht auf Samstag. Wie der Energieversorger mitteilt, seien die Wetterbedingungen die Ursache für das Problem gewesen. Ab Freitagabend bis Samstagmogen hatte es geschneit. Zumindest teilweise von der Stromversorgung abgeschnitten waren Gebiete in der Vorder-/Süd- und Südwestpfalz – darunter auch Annweiler. Am Sonntagvormittag waren fast alle betroffenen Ortschaften wieder am Netz. Ausnahmen: die Regionen Elmstein und Esthal im Kreis Bad Dürkheim. Diese sollen im Lauf des Tages wieder ans Netz gehen, kündigen die Pfalzwerke in einer Mitteilung am Nachmittag an.