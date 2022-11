In einzelnen Gemeinden ist am Samstag gegen 14.30 Uhr der Strom ausgefallen. Wie die Pfalzwerke Netz AG mitteilt, wurde bei Erd- und Baggerarbeiten ein Kabel beschädigt. Dies führte zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz. Davon betroffen waren Teile von Edenkoben, Edesheim, St. Martin und Maikammer. Während die Versorgungsunterbrechung in großen Teilen zwischen einer und 50 Minuten lag, blieben einzelnen Umspannpunkte in St. Martin bis zu vier Stunden und 30 Minuten unversorgt.