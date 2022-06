In einigen Gemeinden im Landkreis Südliche Weinstraße waren Haushalte am Freitagmittag von einer Störung im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke betroffen. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Betroffen waren Teile von Klingenmünster, Waldhambach, Waldrohrbach, Silz, Münchweiler, Gossersweiler-Stein und Annweiler, die zwischen einer und vier Minuten unversorgt waren. In Teilen von Völkersweiler und Dimbach lag die Versorgungsunterbrechung bei bis zu 39 Minuten. Grund für die Störung waren Baumfällarbeiten, in deren Rahmen offenbar ein Baum auf die Freileitung gestürzt war. Das Netzteam Südpfalz der Pfalzwerke Netz AG sowie die Mitarbeitenden der Netzleitstelle leiteten sofort alle Maßnahmen ein, um die Stromversorgung schnellstmöglich wiederherzustellen.