Mit 68 Einsatztagen war das Winterdienstteam des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL) in den zurückliegenden Monaten fast doppelt so viel unterwegs wie im Vorjahr. „Davon waren an 32 Tagen tatsächlich Räum- und Streuleistungen für die Sicherheit auf Straßen sowie Radwegen notwendig“, resümiert Bürgermeister Maximilian Ingenthron als Verwaltungsratsvorsitzender. Er dankte dem Team, das aus 20 Frauen und Männern besteht, mit einem virtuellen Gruß.

Laut Kerstin Wolff, seit Februar stellvertretende Leiterin im EWL-Bauhof, waren 204 Tonnen Salz und zusätzlich 36 Tonnen Sole notwendig, um gegen glatte Straßen anzukommen. Das ist mehr als in den beiden Wintern zuvor zusammen und kommt in die Nähe des Rekordverbrauchs der Saison 2012/2013. Zeitweise sei es sehr schwierig gewesen, überhaupt noch Streumittel zu bekommen. Ausgebracht werden die Abtaumittel auch auf Radwegen, die in Landau analog zu Straßen behandelt werden. Aus Gründen des Umweltschutzes setzt der EWL in Parks und auf Fußwegen weitgehend auf abstumpfendes Material wie Split.

Versorgungslage angespannt

Tage mit reichlich Schnee sorgten im Februar für Winterfreuden bei den Kindern in der Stadt und dem Umland. Für den Räumdienst hieß reichlich Weiß von oben alle verfügbaren Kräfte zu mobilisieren. So waren zwischen dem 8. und 15. Februar alle Männer und Frauen des Winterdiensts täglich unterwegs – mit großen und kleinen Fahrzeugen sowie mit Schneeschaufeln.

Im Bauhof-Büro galt es derweil für Nachschub zu sorgen – denn die eigenen Vorräte in den Silos waren aufgebraucht und bundesweit hatten die Salzlieferanten ihre Lager weitgehend geleert. Doch mit vereinten Kräften gelang es, die Bestände noch mit Sackware für die kleinen Traktoren aufzustocken. Der „befreundete“ Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) hat in dieser schwierigen Zeit dem EWL sogar angeboten, im Notfall mit eigenem Streusalz auszuhelfen – keine Selbstverständlichkeit.

„Diese Tage waren ein Paradebeispiel, was ein kommunales Team alles leisten kann, wenn sich die einzelnen Mitglieder aufeinander verlassen können“, lobte Maximilian Ingenthron.