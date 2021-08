Ein Streit zwischen zwei 46-jährigen Frauen bereits am Mittwoch gegen 20 Uhr in der Oberen Hauptstraße in Herxheim endete in einer Prügelei. Wie die Polizei mitteilt, schlug die Täterin ihrer Kontrahentin mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer wurde leicht verletzt und es entstand Sachschaden an einem technischen Gerät. Zeugen haben die Kontrahentinnen voneinander getrennt. Die Polizei Landau bittet weitere Zeugen, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.