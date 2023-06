Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Absprache zwischen der Stadtverwaltung Landau und der Ökumenischen Sozialstation in Sachen Parken in der Fußgängerzone bleibt bestehen. Das heißt, dass die Sozialstation weiterhin auch nach 11 Uhr die Fußgängerzone befahren darf. Wie Ordnungsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) nun vorgehen will.

[Aktualisiert und ergänzt um 16 Uhr]Autos gehören nicht in die Fußgängerzone, nur Lieferverkehr ist zwischen 18.30 und 11 Uhr möglich. Das ist eine nicht