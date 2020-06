Zu einem Handgemenge zwischen zwei Gruppen junger Männer ist es laut Polizei in der Nacht auf Sonntag gegen 0.20 Uhr in Oberotterbach im Lenkerweg gekommen sein. Fünf junge Männern im Alter von 19 bis 22 Jahren hatten sich dort getroffen, um Musik zu hören.

Einer der Beteiligten rief mit dem Handy einen weiteren jungen Mann an und lud ihn ein, zu kommen und einen schwelenden Streit zu beenden. Unvermittelt erschien dieser mit einer Fahrerin und vier weiteren Personen vor Ort. Es kam zu einem Handgemenge, wobei ein 22-Jähriger im Gesicht verletzt wurde. Die wartende Gruppe soll mit einem Messer und einer Schreckschusswaffe bedroht worden sein. Ein Handy und ein Aktivlautsprecher sind entwendet worden. Wie dies genau ablief, ist der Polizei noch unklar, denn die Angaben der Geschädigten hierzu seien widersprüchlich. Der Sachverhalt wurde erst im Nachhinein polizeilich bekannt. Die Personalien der mutmaßlichen Angreifer sind noch unbekannt. Die Polizei Bad Bergzabern bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.