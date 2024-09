Zwei leicht verletzte Personen und ein Großeinsatz der Polizei sind das Ergebnis einer Auseinandersetzung im Prießnitzweg in Landau am Samstagmorgen. Laut Polizei war bei ihr kurz nach 9 Uhr die Meldung eingegangen, dass es in einem Gebäude im Prießnitzweg zu einem Streit gekommen sei, bei dem wohl auch Schüsse gefallen sein könnten. Zur Abklärung des Sachverhalts wurden mehrere Streifenwagen an den Einsatzort gesandt. Die Polizei stellte fest, dass sich ein 42-jähriger und ein 35-jähriger Bewohner zunächst in dem Anwesen körperlich angegriffen hatten und sich das Geschehen vor das Anwesen verlagert hatte. Als ein dritter Anwohner von diesem Streit mitbekam, rannte er dazu und sprühte dem 35-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht. Die beiden Beteiligten der Schlägerei wurden leicht verletzt. Der 35-Jährige wurde wegen des Pfeffersprays zur medizinischen Versorgung kurzzeitig in ein Krankenhaus gebracht. Allen drei Beteiligten wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde gegen alle drei ein Strafverfahren wegen Körperverletzung beziehungsweise gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Hinweise auf die möglichen Schüsse konnten vor Ort nicht verifiziert werden. Nach Informationen der RHEINPFALZ hat es sich um die Notunterkunft für Obdachlose gehandelt.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.