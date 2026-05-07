Das Hickhack um den zusätzlichen Beigeordnetenposten ist lächerlich. Die Parteien sollten den Vorschlag einfach begraben.

Es war in der Theorie eine verlockende Idee: Die SPD erhält einen Posten im Stadtvorstand, und im Gegenzug arbeiten die Parteien konstruktiv zusammen für Landau. Daraus ist mittlerweile ein Drama geworden. Nun erklären sich die Sozialdemokraten zwar bereit, eine inhaltliche Absprache zu treffen – wie von der CDU gefordert. Aber die Art und Weise, wie sie das tun, weckt Zweifel an der Ernsthaftigkeit ihrer Absichten.

Das neue SPD-Papier enthält zwar konkrete Punkte. Aber es geht dabei um Sachverhalte, die eigentlich eh schon entschieden sind, wie der Kauf des Sparkassen-Gebäudes in der Ostbahnstraße oder der Verbleib der Kultur bei der Stadtverwaltung. Der Rest ist dermaßen unkonkret, dass man sich das Papier auch hätte sparen können. Die Inhalte zusätzlich noch als unverhandelbar zu erklären, zeigt, woher der Wind weht.

Ideen für die Stadt zweitrangig?

Seit bald fünf Monaten liegt das Angebot des Stadtvorstands – und unter anderen Bedingungen – auch das von CDU und Grünen auf dem Tisch. Nach der fast schon verstörenden Aktion der Absetzung einer Abstimmung im Stadtrat in der vergangenen Woche folgt nun also der nächste Offenbarungseid. Dass sich die demokratischen Parteien angesichts der Bedeutung ihres Vorhabens nicht auf einen Nenner einigen können, ist beschämend.

Dazu gehört auch, dass über Monate nur über Zuständigkeiten verhandelt wurde, kaum aber über Ideen für die Stadt. Und das obwohl CDU und Grüne genau darüber sprechen wollen. Es scheint, als wolle sich die SPD auch nach monatelangem Zaudern nicht auf den Vorschlag einlassen. Dann muss sie es nur sagen.