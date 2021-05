Das Neubaugebiet im Südosten Mörzheims ist bereits seit einigen Jahren in Planung. Auf anderthalb Hektar sollen bis zu 43 Wohneinheiten entstehen – größtenteils in Form von Ein- und Zweifamilienhäusern sowie einem größeren Gebäude.

Der neue Wohnraum am östlichen Rand des Stadtdorfs ist heiß begehrt. Die Bewerber stehen bereits Schlange, sagt Ortsvorsteherin Dorothea Müller (CDU). Sand ins Getriebe bringt momentan noch ein Konfliktpunkt, der auch in der Ortsbeiratssitzung am vergangenen Donnerstag wieder diskutiert wurde.

Noch aus der Zeit vor der jüngsten Kommunalwahl stammt ein Beschluss, wonach die Jakob-Becker-Straße ans Neubaugebiet angeschlossen wird. Neue Ratsmitglieder seien mit dieser Entscheidung ihrer Vorgänger sehr unglücklich, so Müller. In der Zwischenzeit wurden Unterschriften gesammelt. Die Unterzeichner setzen sich für eine verkehrsberuhigte Lösung ein. Statt einer größeren Straße sollte an dieser Verbindungsstelle ein Fuß- und Fahrradweg samt einer Schranke entstehen, die bei Bedarf für den Autoverkehr geöffnet werden könnte. „Ich selbst habe mich schlaugemacht, wie viele Kinder und Jugendliche in der Jakob-Becker-Straße wohnen“, sagt die Ortsvorsteherin. „Mit dem Ergebnis, dass es im ganzen Stadtteil in keiner Straße so viele Familien mit Kindern gibt, wie in dieser Straße.“

Aber: Der Beirat entschied sich in der Sitzung letztlich dafür, die bereits vor Jahren beschlossene Lösung beizubehalten. Die Planung wurde auch vom Landauer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beraten. Ergebnis: einstimmig dafür. Wann die Interessieren in Mörzheim nun die ersten Häuser hochziehen können, ist noch unklar. Müller wagt eine Prognose, ab wann eine Prognose möglich sein könnte: nämlich Ende diesen oder Anfang des nächsten Jahres.

Das Baugebiet „MH4, östliche Ortserweiterung Mörzheim“ wurde 2018 verkleinert, weil sich einige Grundstückseigentümer weigerten, ihren Besitz zu verkaufen. Es gibt auf den neu zu bebauenden Flächen ebenfalls Raum für einen ortsansässigen Betrieb, der sich dort vergrößern kann.