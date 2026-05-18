Seit rund 30 Jahren gibt es Probleme mit einem Radweg, der teils in privater Hand ist. Nun will die Eigentümerin erneut, dass die Stadt tätig wird. Gibt es nun eine Lösung?

Fast wäre ihr Auto mit einem radfahrenden Kind zusammengestoßen, berichtet Christa von Nida. Knapp sei es gewesen, erinnert sich die Seniorin. Das Kind sei ihr auf der abschüssigen, leicht gekrümmten Strecke vor ihrem Haus vor einigen Tagen entgegengekommen. Sie habe es nicht sehen können, weil der Bewuchs neben der Fahrbahn ihr die Sicht genommen habe. Es sei zwar alles gut gegangen, erinnert sich von Nida, aber es könne der Tag kommen, an dem etwas schiefgeht.

Streit um Privatweg

Der Weg, von dem hier die Rede ist, ist vielen Landauern bekannt. Er verbindet den westlichen Teil der Annweilerstraße mit dem Kanalweg auf der anderen Seite der Bahngleise. Er beginnt an der Fußgängerampel, die, wenn man aus der Stadt kommt, vor der Ampel am ehemaligen Gesundheitsamt über die Straße führt. Dort geht er an einem Mehrparteienhaus vorbei – und in der Folge auch an von Nidas Grundstück. Dieses Stück des Wegs ist ein Privatweg, er gehört der ehemaligen Geschäftsbesitzerin und einer Nachbarin. Und wegen dieses Wegs gibt es seit Jahren immer mal wieder Streit zwischen der Miteigentümerin, durchfahrenden Menschen, Nachbarn und Behörden.

Bereits vor rund zehn Jahren hat von Nida darauf hingewiesen, dass es zu gefährlichen Situationen zwischen Kindern und Autos auf dem Radweg kommen könnte. Denn die Bewohner der Mehrparteienhäuser an dem Weg dürfen diesen mit ihren Fahrzeugen befahren. Auch damals ging es schon um die wuchernden Hecken auf dem an den Weg grenzenden städtischen Gelände. Die Stadtverwaltung hat bereits damals reagiert und den weiter westlich, also Richtung Kreisverwaltung liegenden, vollständig ausgebauten Karl-Scharfenberger-Weg als Radweg ausgewiesen, wie Stadtsprecherin Lena Wind betont. Der bisherige Weg darf von Radfahrern weiterhin genutzt werden – aber ausdrücklich auf eigene Gefahr. Darauf weisen auch Schilder hin.

Wird der Weg verkauft?

Nun also berichtet von Nida wieder von Problemen. Diese seien aber leicht zu beheben, wie Wind weiter berichtet. „Dass die Vegetation im Frühling stark wächst, ist der Stadtverwaltung natürlich bekannt. Die Ränder der Wirtschaftswege werden deshalb turnusgemäß in den nächsten Wochen gemulcht.“ Also wird auch diese Gefahrenstelle beseitigt werden. Von Nida wäre es wohl aber am liebsten, dass keine Radfahrer mehr über dieses Wegstück fahren – und die Nachbarn wohl auch nicht. Denn auch wegen entlang des Wegs geparkter Autos habe sie mal sehr lange auf einen Krankenwagen warten müssen, der auch nicht durchkam.

Theoretisch könnte die Seniorin den Weg für die Öffentlichkeit auf dem Teilstück auf Höhe ihres Grundstücks sperren. Praktisch hat sie das schon versucht. Im Jahr 2017 hatte die Landauerin den Weg gesperrt. Aus Sicherheitsgründen, wie sie damals sagte, einige Bäume seien nicht mehr standsicher. Das hatte das Umweltamt der Stadt damals bestätigt. Aber: Es gab in der Folge Ärger mit der Nachbarschaft. Die Menschen hatten den Weg seit Jahrzehnten genutzt und wollten dies weiter tun. Es war die damals aktuelle Volte in einem Streit, der seit dem Bau der Mehrfamilienhäuser vor bald drei Jahrzehnten gepflegt wird. Von Nida sagt, sie könne den Weg zwar wieder sperren, aber die Nachbarn würden die Sperrung wohl einreißen und zerstören, wie es schon mal passiert sei.

Altlasten als Hinderungsgrund?

Nun fordert sie, dass die Stadt tätig wird und sie unterstützt. Beispielsweise indem die Verwaltung die Verkehrssicherheit herstellt und den Weg ausbaut. Oder ihn vielleicht auch übernimmt. In der Vergangenheit gab es bereits Versuche seitens der Verwaltung, den Weg zu kaufen. Vergebens, wie Wind berichtet. Denn: „Frau von Nida möchte nur ihr gesamtes Grundstück verkaufen. Der Erwerb ist uns jedoch nicht möglich, weil sich auf dem Grundstück Altlasten befinden.“ Deponiert seien auf dem Areal Bauschutt, Erdaushub und Gartenabfälle, berichtete die Stadt bereits 2017 – und das wird von von Nida bestritten. Wer weiß, vielleicht findet sich ja dieses Mal eine Lösung des langjährigen Problems.