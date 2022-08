Wenn der Mittelfinger das Mittel des Ausdrucks ist, dann geht es schon deftiger zur Sache. So geschehen am Freitagmorgen auf dem Parkplatz des Supermarkts Kaufland in Landau. Nach Angaben der Polizei gerieten ein 58-jähriger und ein 64-jähriger Autofahrer in Streit. Beide wollten in dieselbe Parklücke fahren. Nachdem einer der beiden seinen Wagen dort abgestellt hatte, kam es zum Streit, weil der 64-Jährige seinem Kontrahenten den Mittelfinger zeigte. Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen.