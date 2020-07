Ein Wortgefecht in der Raststätte „Pfälzer Weinstraße Ost“ bei der A65 ist am Mittwoch derartig eskaliert, dass eine unbekannte Frau einer Angestellten ins Gesicht gespuckt hat. Nach Angaben der Polizei ging die Frau ohne Maske in den Verkaufsraum. Als die Angestellten der Raststätte sie aufforderten eine aufzusetzen, gab es Streit. Die Unbekannte spuckte der Frau ins Gesicht, setzte sich in ihr Auto und fuhr davon.

Die Unbekannte fuhr einen BMW 520i mit niederländischer Zulassung. Die Polizei beschreibt sie als blond, etwa 20-30 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Sie wird wegen Körperverletzung und Beleidigung gesucht. Die Polizei bittet um Hinweise unter folgender Telefonnummer: 06323 9550.