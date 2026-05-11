Ein 15-Jähriger hat seinen Stiefvater nach einem eskalierten Streit um sein Mobiltelefon mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei mitteilt, kam es am Samstagnachmittag, 9. Mai, gegen 15.35 Uhr zu der Auseinandersetzung. Demnach führte der Jugendliche „Stichbewegungen in Richtung seines Stiefvaters aus“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Der Stiefvater blieb unverletzt und konnte mit einem weiteren Familienmitglied das Haus verlassen und die Polizei verständigen. Beamte trafen den 15-Jährigen vor dem Anwesen an. Er ging mit einem Messer in der Hand auf sie zu. Unter Androhung der Schusswaffe und eines Elektroschockers sprachen die Polizisten ihn zu Boden und fesselten ihn. Sie brachten ihn wegen seines Zustands in ein psychiatrisches Krankenhaus. Gegen den Jugendlichen laufen nun Strafverfahren.