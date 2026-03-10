Zu einem handfesten Streit zwischen einem Jugendlichen und einem Bullifahrer ist es am Montagnachmittag in Landau gekommen. Laut Polizei waren der Fahrer des grauen VW-Busses und ein 14-jähriger Passant gegen 15.30 Uhr aneinandergeraten, weil der Jugendliche der Meinung war, der Mann habe seine Freundin unangemessen angestarrt. In der Folge stieg der VW-Fahrer aus seinem Bulli aus, schubste den 14-Jährigen in eine Dornenhecke und beleidigte ihn. Der Jugendliche wurde dabei nach Polizeiangaben leicht verletzt. Anschließend fuhr der bislang unbekannte Mann mit seinem VW-Bus stadtauswärts davon.

An dem Bus waren rote Händlerkennzeichen angebracht. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass diese aufgrund eines Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben sind. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder per Telefon unter 06341 2870 zu melden.