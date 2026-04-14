Die Kinder von Thomas Held haben die Trennung der Eltern gut überstanden. Jede zweite Woche leben sie bei ihrem Vater. Doch der Kreis will das Busticket nicht zahlen.

Scheidungen sind in der Regel unerfreulich für alle – für die Ehepartner, aber auch für die Kinder. Gut ist es, wenn die Eltern sich im Sinne der Kinder einigen können und ein gutes Modell finden, damit die Kleinen weder auf Mama noch auf Papa verzichten müssen. Das ist Thomas Held und seiner Ex-Frau gelungen. Doch nun wirft die Kreisverwaltung den beiden Stöckchen zwischen die Beine – so empfindet er es.

Held ist nach der Trennung von Queichhambach nach Wernersberg gezogen, berichtet er. Die Kinder seien weiterhin bei der Mutter mit Erstwohnsitz gemeldet, auch wenn sie jede zweite Woche bei ihrem Vater leben. Dazu habe eine Mitarbeiterin der Kreisverwaltung geraten, berichtet Held.

„Die Kinder fühlen sich mega wohl“

Es gibt viele verschiedene Arten, wie Eltern von Trennungskindern sich darauf einigen können, wer die Kinder wann betreut. Am gebräuchlichsten ist wohl immer noch, dass die Kinder die meiste Zeit bei der Mutter leben und der Vater sie zu bestimmten Zeiten auch beherbergt. Aber es gibt auch völlig andere Modelle, beispielsweise, dass die Kinder im Haus oder der Wohnung leben und die Eltern abwechselnd aus- und einziehen. Held hat sich mit seiner Ex-Frau aber auf das Doppelresidenzmodell geeinigt.

Simpel gesagt: Eine Woche lang leben die Kinder bei der Mutter, die andere Woche beim Vater. Damit, so Held, seien alle glücklich und einverstanden – und das Wichtigste: Den Kindern gehe es damit gut. Als Eltern sei man froh, wenn es die Kinder ohne „psychischen Knacks“ durch eine Trennung schaffen. „Die Kinder fühlen sich mega wohl.“ Und um die geht es schließlich. Billig sei das Modell nicht, betont Held, denn die Eltern müssten alles, beispielsweise auch alle Möbel, doppelt haben. Und er sei kein Großverdiener. Also sei es nachvollziehbar, dass man auf die Kosten schaut. Und hier kommt die Kreisverwaltung ins Spiel.

Kreisverwaltung lehnt Kostenübernahme ab

Denn Helds Tochter ist mittlerweile alt genug für den Besuch einer weiterführenden Schule – und die Wahl fiel auf das Trifels-Gymnasium Annweiler. Dort ist Held mittlerweile auch Mitglied des Schulelternbeirats. Da das Kind die Hälfte der Zeit in Wernersberg lebt, hat er einen Antrag auf Übernahme der Fahrtkosten gestellt – also eine Finanzierung des Deutschlandtickets durch den Kreis Südliche Weinstraße. Weit genug entfernt liegt das Dorf.

Aber auch in den Wochen, in denen die Kinder bei der Mutter leben, würde das Ticket genutzt werden. Denn: Nicht nur Held, sondern auch andere Queichhambacher störe der Weg durch den Wald in die Schule. Dieser sei unbeleuchtet und werde von den Eltern vor allem im Winter als unsicher empfunden. Doch die Kreisverwaltung hat den Antrag abgelehnt. Held kann das nicht verstehen, er hätte sich Unterstützung durch den Staat gewünscht.

Held: „Behördlicher Wahnsinn“

Dass die Kostenübernahme abgelehnt wurde, wird von der Kreisverwaltung bestätigt. Denn: „Die Übernahme der Schülerbeförderung kann nur für den Hauptwohnsitz eines Kindes beantragt werden. Das Kind, für das von Herrn Held Schülerbeförderung beantragt wurde, ist bei ihm jedoch nicht mit Hauptwohnsitz gemeldet“, antwortet die Verwaltung.

Den Hauptwohnsitz umzumelden, sei allerdings ein „behördlicher Wahnsinn“, sagt Held dazu. Dann müsste man das Kind an allen Stellen ummelden und zudem die ganzen Dokumente wie den Reisepass neu beantragen. Er meint, dass es da eine einfachere Lösung geben müsse, und hatte auf den Staat gehofft. Aber vergebens, denn die Verwaltung erklärt, dass man ihm nicht helfen könne.

Kreis: Kein Ermessensspielraum

Die Festlegung des Hauptwohnsitzes beeinflusse „viele soziale Leistungen, auch hinsichtlich der Schülerbeförderung. Das ist ein Problem, das leider viele getrenntlebende Eltern in Deutschland kennen. Wir als Verwaltung machen die Gesetze nicht, wir setzen sie um“, teilt Sprecherin Marina Mandery mit. Es gebe auch durch verschiedene Gerichtsentscheidungen keinen Ermessensspielraum. „Die Entscheidung war daher leider so zu treffen.“

Dabei verweist sie auf eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Trier aus dem Jahr 2021. Dort heißt es, es sei auf den Hauptwohnsitz zu achten. Und: „Es ist nicht Zweck der Regelungen über die Übernahme von Schülerbeförderungskosten, einen Ausgleich für die vielfältigen möglichen familiären Lebensformen wie etwa ein Doppelresidenzmodell zu schaffen.“