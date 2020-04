Am Donnerstag kam es gegen 14 Uhr in Edesheim zu unschönen Szenen vor einem Weinverkaufsstand, wie die Polizei berichtet. Offenbar eskalierte ein Streit darüber, wer als nächstes bedient werden soll. Bei der Frage, wer als erster dran ist, haben die Streithähne keinen Spaß verstanden. Laut Polizei wurde ein Ehepaar – 54 und 55 Jahre alt – bei dem Streit von einem anderen Kunden beleidigt. Ein 72-jähriger Mann sprach diesen auf sein unangemessenes Verhalten an. Daraufhin richtete sich dessen Aggressionen gegen den 72-Jährigen. Der Rüpel soll den Senior unflätig beschimpft und ins Gesicht gespuckt haben. Danach fuhr der Beschuldigte mit seinem Auto davon. Die Beteiligten notierten sich sein Kennzeichen und verständigten die Polizei. Diese fahndet nun nach dem Mann. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter Telefon 06323 9550 zu melden.