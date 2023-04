Anlässlich der Übergabe einer Urkunde wird es am Donnerstag in Annweiler zwei Demonstrationen geben. Dazu aufgerufen haben Befürworter und Gegner des B-10-Ausbaus. Im Beisein politischer Prominenz soll gegen 14.30 Uhr das deutsche MAB-Komitee in Annweiler Landesumweltministerin Katrin Eder (Grüne) und dem Bezirksverband Pfalz eine Urkunde zur Anerkennung des Pfälzerwaldes als Unesco-Biosphärenreservat für weitere zehn Jahre überreichen.

Nachdem Gegner des vierstreifigen Ausbaus der B10 angekündigt haben, diesen Akt zu nutzen, um erneut gegen den bereits beschlossenen Straßenausbau zu demonstrieren, hat sich auch die Seite der Ausbaubefürworter formiert. Die Bürgerinitiative für den Ausbau der B10 will laut Sprecher Erich Weiss den Kontrahenten das Feld nicht überlassen. Der Pirmasenser kündigt ebenfalls eine Demonstration ab 14 Uhr am Hohenstaufen-Saal in Annweiler an. Weiss plant, einen Bus zu organisieren, der von Pirmasens über Hauenstein, Wilgartswiesen nach Annweiler fährt. Uhrzeit, Treffpunkt und Zusteigemöglichkeiten sollen noch bekannt gegeben werden.

Der BUND, der zu den Initiatoren der Demo gegen den Ausbau gehört, hat am Freitag aus einem Brief von Stefan Lütkes zitiert, dem Vorsitzenden des MAB-Nationalkomitees: Das könne sich nicht zur Ausbauplanung äußern. „Daher hat das MAB-NK den Ausbau der B10 auch nicht mit der Aberkennung des Status als Biosphärenreservat in Verbindung gebracht.“ BUND und die Bürgerinitiative Queichtal schließen, „dass die Schutzmechanismen der Unesco-Wächter nicht ausreichen“.