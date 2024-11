Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 18.30 Uhr im Netto-Markt im Horstring in Landau. In Streit geraten waren ein 15-Jähriger und ein unbekannter, circa 20 Jahre alter Mann. Dabei verpasste der Ältere dem Jüngeren eine Kopfnuss. Laut Polizei brach sich der 15-Jährige die Nase und verlor einen Teil seines Schneidezahns. Der mutmaßliche Schläger flüchtete. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 zu melden.