Ein 21-Jähriger hat am Sonntagabend im Ostpark eine dreiköpfige Personengruppe mit einem Messer bedroht. Nach Angaben der Polizei war der Streit aus einem nichtigen Anlass entstanden. Im Verlauf der Auseinandersetzung gelang es der Gruppe, dem Mann das Messer abzunehmen. Dabei verletzte sich ein weiterer 21-Jähriger leicht an der Hand, eine medizinische Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Der mutmaßliche Täter erhielt laut Mitteilung einen Platzverweis und muss sich in einem Strafverfahren verantworten. rhp