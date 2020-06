Am helllichten Tag geriet am Montag ein Paar mit Kind in Streit. Im Bereich der Schneiderstraße und Buchenlandstraße in Queichheim sei es um 15.30 Uhr zu Handgreiflichkeiten zwischen dem Paar gekommen, berichtete ein Zeuge der Polizei. Der Mann soll seine Begleiterin an den Haaren gezogen haben. Die beiden seien nach der Auseinandersetzung getrennter Wege gegangen. Sie hätten ein etwa vierjähriges Kind dabei gehabt. Die Polizei sucht nach dem Paar und nach weiteren Zeugen. Der Täter soll 1,80 Meter groß und kräftig gebaut sein, sehr kurze Haare haben und mit einem weißen T-Shirt und dunklen Shorts bekleidet sein. Seine Begleitung hatte laut Polizei lange schwarze Haar und trug eine rote Adidas Hose. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 06341 287-0.