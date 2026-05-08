Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen ist es am Donnerstag gegen 21.55 Uhr vor einem Supermarkt in der Landauer Dammühlstraße gekommen. Zunächst gerieten zwei Männer im Alter von 26 und 28 Jahren vor dem Markt in einen verbalen Streit mit zwei weiteren Personen. Nachdem die beiden Männer ihren Einkauf beendet hatten, trafen sie erneut auf die zuvor Beteiligten. Der Streit eskalierte und mündete in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der die beiden Männer leicht verletzt wurden, berichtet die Polizei. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Durch eine Fahndung wurden die beiden anderen Männer im Alter von 17 und 20 Jahren gefunden und ihre Personalien festgestellt. Gegen sie wurden Strafverfahren eingeleitet.