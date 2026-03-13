Ein Streit auf dem Wertstoffhof in Landau ist am Donnerstagmittag in einer körperlichen Auseinandersetzung geendet. Nach Angaben der Polizei hatten zwei 36-jährige Personen gegen 13.42 Uhr Grünschnitt angeliefert, wobei es zu einem Konflikt mit den Mitarbeitern wegen darin enthaltenen Holzes kam. Nach einer Beleidigung kam es zu Handgreiflichkeiten, bei denen alle Beteiligten verletzt wurden. Die Mitarbeiter des Wertstoffhofs mussten zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Die Polizei hat entsprechende Strafverfahren eingeleitet.