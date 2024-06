Zu einem Streit zwischen einer 47-jährigen Fußgängerin und einem 30-jährigen E-Scooter-Fahrer ist es am Donnerstag gegen 22.30 Uhr auf dem Radweg zwischen Ramberg und Dernbach gekommen. Ursache des Streit soll die Fahrweise des 30-Jährigen gewesen sein, teilt die Polizei mit. Während des Disputs soll der Mann die Frau zu Boden geschubst, an den Haaren gezogen und getreten haben. Danach soll er das Handy der Frau beschädigt haben und dann einfach gegangen sein. Die Frau wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Handy beläuft sich auf 300 Euro. Der Mann wurde von der Polizei ausfindig gemacht. Da er unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde er in eine psychiatrische Klinik gebracht. Der Mann wird sich in Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.