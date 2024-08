Ein Streit zwischen mehreren Personen ist am Samstagabend in der Schreibergasse in Insheim eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 22.30 Uhr zu Handgreiflichkeiten und Beleidigungen. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt. Einer der Beteiligten sei nach der Auseinandersetzung betrunken mit dem Auto davongefahren, heißt es im Einsatzbericht. Der 27-Jährige wurde gefunden und musste einen Alkoholtest machen. Weil dieser einen Wert von 1,4 Promille ergab, musste er den Führerschein und eine Blutprobe abgeben.