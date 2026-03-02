Sie sah offenbar rot: Am Alten Messplatz ist eine 36 Jahre alte Frau nach einer Auseinandersetzung an einer Ampel ausfällig geworden und hat mehrere Menschen geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, überquerte die Fußgängerin am Montag gegen 10.20 Uhr trotz roter Ampel eine Straße, sodass ein herannahender Autofahrer abbremsen musste. Er hupte, woraufhin die Frau aggressiv reagierte. Laut Polizeibericht versuchten mehrere anwesende Personen, sie zu beruhigen, was offenbar misslang. Die 36-Jährige trat einer 18-Jährigen in den Unterleib, schlug einer 19-Jährigen ins Gesicht und kratzte sie am Unterarm. Einer weiteren 18-Jährigen warf sie ein Mobiltelefon gegen den Unterarm. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich, heißt es in der Meldung weiter. Im Rahmen der Fahndung griffen die Polizisten die aggressive Frau in der Neustadter Straße auf. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.