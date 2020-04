Streitigkeiten am Landauer Westbahnhofs wurden der Polizei am Dienstag gegen 15.50 Uhr gemeldet, wie diese mitteilt. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei Männer im Alter von 30 und 38 Jahren, die augenscheinlich reichlich dem Alkohol zugesprochen hatten. Der 30-Jährige beschuldigte den 38-Jährigen, sein Mobiltelefon gestohlen zu haben und schlug den vermeintlichen Dieb. Der schnappte sich das E-Bike des Jüngeren und fuhr davon. Die Polizei schnappte ihn und stellte bei einem Alkoholtest 1,99 Promille fest, was zu einer Blutprobe und einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr führte. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Der Verbleib des Mobiltelefons blieb ungeklärt.