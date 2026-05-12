Landau Streit am Busbahnhof eskaliert – Mann schlägt Jugendlichen ins Gesicht

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Ein 35-Jähriger hat am Montagabend einem Jugendlichen einen Fausthieb verpasst. Wie die Polizei mitteilt, gerieten der Mann und ein 17-Jähriger gegen 20.25 Uhr am Busbahnhof in Landau in Streit. Auslöser soll gewesen sein, dass der 35-Jährige den Teenager beim Aussteigen leicht zur Seite geschubst haben soll. Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen Beleidigungen gefallen sein. In der Folge schlug der Mann dem 17-Jährigen laut Polizeimitteilung mit der Faust ins Gesicht. Sichtbare Verletzungen trug der Jugendliche nach aktuellem Stand nicht davon. Es wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

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