Eine 29-jährige Frau hat am Dienstagabend am Busbahnhof in Landau eine Glasflasche zerbrochen und sich anschließend mit einer Gruppe von fünf Personen gestritten. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Mitglied der Gruppe mit einem E-Scooter durch die Scherben, wodurch der Hinterreifen beschädigt wurde. Im Verlauf der Auseinandersetzung riss die Frau einen 19-Jährigen nach hinten, der dabei leichte, nicht behandlungsbedürftige Verletzungen erlitt. Aufgrund ihres psychischen Zustands wurde die Frau in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.