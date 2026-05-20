Nach einer gemeinsamen Taxifahrt ist ein Streit zwischen zwei Männern im Bereich Landau eskaliert. Ein 38-Jähriger soll dabei seinen 41-jährigen Begleiter körperlich angegriffen und verletzt haben.

Nach Angaben der Polizei gerieten die beiden am frühen Dienstagvormittag zunächst verbal aneinander. Daraus entwickelte sich eine Attacke, bei der der 38-Jährige auf den 41-Jährigen einschlug. Der 41-Jährige wurde leicht verletzt. Im weiteren Verlauf schlug der 38-Jährige laut Polizei auf zwei geparkte Fahrzeuge ein und beschädigte sie. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war er weiter aggressiv und wurde gefesselt.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten zwei Einhandmesser, die sichergestellt wurden. Wegen seiner psychischen Verfassung wurde der Mann in eine Fachklinik eingeliefert. Während des Einsatzes bespuckte er zudem eine Polizeibeamtin. Er muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.