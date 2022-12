Streit über die Schulbusse

Der neue Bus-Fahrplan ist in Kraft. Damit hat sich einiges verändert. Der Landkreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau ziehen ein erstes positives Fazit. Aber es werden auch Probleme im Schülerverkehr und Differenzen darüber deutlich.

Kalte Hände beim Handwerken

Die Kunsthandwerker sind das Herzstück des Thomas-Nast-Nikolausmarktes in Landau. In diesem Jahr konnten einige ihre Arbeit jedoch nicht so vorstellen, wie sie es gerne würden. Denn: Bei Minusgraden im Zelt fällt das Arbeiten schwer.

Der letzte Rest

Noch im Sommer schien die Vermarktung des neuen Baugebietes in Pleisweiler-Oberhofen kein Problem. Doch jetzt hat die Gemeinde noch immer einen Bauplatz, den keiner will.

Keine Kerosin-Ablässe mehr

Die Stadt Edenkoben will die Kerosin-Ablässe über dem Pfälzerwald nicht länger hinnehmen und hat eine Resolution dagegen verabschiedet.

Müller Automobil schließt an Heiligabend

Wenn Thomas Müller am Samstag, 24. Dezember, um 12 Uhr die Tür seines Betriebes zuschließt, kann er nicht nur auf den Tag genau sagen, wie lange er als Selbstständiger ein Autohaus geführt hat.

Gemeinde übernimmt Kita

In der katholischen Kindertagesstätte Sankt Elisabeth gibt es Brandschutzmängel. Die Ortsgemeinde übernimmt daher die Gebäudeträgerschaft von der Kirche und investiert eine Million Euro – auch um den Bedarf an Kita-Plätzen zu sichern.