Die AfD-Stadtratsfraktion in Landau kritisiert, dass am Samstag, 16. Mai, im Bereich der Reiterwiesen trotz der Vogelbrutzeit in großem Umfang Bäume gefällt worden seien. Nach Einschätzung von Norbert Herrmann kann sich die Verwaltung dabei nicht auf Gefahr in Verzug berufen, da das Ordnungs- und Umweltamt bereits im vergangenen Spätjahr auf die Gefahren hingewiesen worden sei. Die Bäume hätten also auch schon vor der Brutzeit gefällt werden können. Herrmann vermisst einen „Aufschrei der selbsternannten Klimakoalition“ aus Grünen, CDU und FDP.

Die Stadt sieht das anders: Von den jetzt gefällten sechs Bäumen sei eine akute Gefahr ausgegangen. Ihr Zustand habe sich in den vergangenen Monaten so stark verschlechtert, auch durch ein Unwetter vor wenigen Tagen, dass sie von den Fachleuten jetzt als akut verkehrsgefährdend eingestuft worden seien. Dann dürfe auch in der Brutzeit gefällt werden. Bei jedem weiteren stärkeren Wind hätten die Bäume auf den Radweg fallen können. Im Zweifel sei ein Menschenleben wichtiger, sagte Umweltdezernent Lukas Hartmann (Grüne). Seine Mitarbeiter hätten die Bäume zuvor eingehend inspiziert. Es habe sich kein Nest darin befunden. Hartmann erklärt weiter, dass die Fachleute immer abwägen müssten, wie mit kranken Bäumen zu verfahren sei. Es sei nicht gewollt, einen Baum, nur weil er gewisse Schäden habe, vorsorglich zu fällen. Es könnte ja sein, dass er noch ein paar gute Jahre habe. Wenn aber akut Gefahr drohe, bleibe der Stadt nichts anderes übrig. Erst am 11. Mai war bei einem Sturm ein 84-Jähriger in Landau im Bereich des Forts von einem herabstürzenden Ast erschlagen worden.