Auf der Auffahrt auf die A65 von der L509 aus Offenbach an der Queich kommend hat der Fahrer eines Kleinlasters am Freitagnachmittag Streichputz verloren und damit die Straße so verschmutzt, dass eine Reinigungsfirma kommen musste. Wie die Polizei berichtet, wurde gegen 15.50 Uhr gemeldet, dass die Straße in der Kurve dreckig sei, weil ein Kleinlaster einen Eimer mit Farbe verloren habe. Als die Beamten eintrafen, fanden sie nur noch die Spuren vor: Die Fahrbahn war auf 15 bis 20 Metern so verschmutzt, dass dies eine Gefahr für den Verkehr darstellte; laut Polizei sagten Zeugen, dass der Fahrer des Kleinlasters selbst versucht habe, die Straße zu reinigen. Außerdem fand die Polizei im Graben Reste des Streichputzes, sodass möglicherweise auch die Umwelt gefährdet wurde.

Eine Reinigungsfirma hatte dann laut Polizei nochmal zwei Stunden zu tun, bevor die Straße wieder freigegeben werden konnte.

Der Verursacher war laut Polizei zunächst nicht mehr aufzufinden, konnte dann aber mithilfe der Zeugenhinweise ermittelt werden. Ihn erwarte eine Strafanzeige und eine Rechnung für die Reinigung und Entsorgung.