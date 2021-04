Alle lieben die Zicklein: Das Ziegengehege im Landauer Zoo steht vor allem bei den Kleinen hoch im Kurs. Für den Besuch im Gehege gibt es Regeln – und die kann der Nachwuchs bei einem Streichelzoo-Führerschein-Kurs lernen. Zoopädagogin Jeannine Schützendübe erklärt, was viele falsch machen.

Frau Schützendübe, mit welchem Tier schmusen Sie am liebsten?

Das sind meine beiden Hunde. Zwei Mischlinge. Aber natürlich nur, wenn sie das wollen.

Auch im Streichelzoo gibt es Regeln. Die Ziege einfach von hinten an den Hörnern packen, geht nicht.

Genau. Wir erklären den Kindern, wie sie sich richtig verhalten, damit die Tiere nicht vor ihnen weglaufen. Generell kann man im Zoo die meisten Tiere nicht anfassen. Auch die Tierpfleger können die meisten ihrer Schützlinge nicht knuddeln, weil das alles Wildtiere sind. Es gibt Vorschriften, an welche Tiere Pfleger überhaupt nah herandürfen.

Abgesehen vom Tiger, wo lauert besonders Gefahr?

Als gefährlich werden beispielsweise alle Affen eingestuft. Viele Besucher haben die Vorstellung, dass die Tierpfleger zu ihnen ins Gehege gehen und die Tiere aus der Hand füttern. Das ist aber nicht möglich. Außer bei den Kattas. Aber auch da gibt es Einschränkungen. Vor allem muss man vorsichtig sein, wenn Jungtiere da sind. Denn die Mütter verteidigen ihre Jungen.

Und wenn die Ziegenmutter bockt, weil sich eine Horde Menschenkinder auf ihr Ziegenkind stürzt?

Es gibt einen separaten Bereich im Gehege, wohin Besucher nicht dürfen. Die Ziegenmamas und ihre Kleinen, aber auch alle anderen Ziegen können jederzeit dorthin, wenn es ihnen zu viel wird. Oder in den Stall. Im Workshop erklären wir den Kindern, welche Bereiche sie betreten dürfen und welche nicht. Anschließend lernen wir Ziegisch.

Wie lautet die erste Lektion?

Jede Tierart hat ihre eigene Sprache. Die Kinder lernen ein paar Zeichen davon kennen. Wenn ich etwa auf die Ziege zugehe, ihr die Hand zum Schnuppern hinstrecke und sie sich wegdreht, dann muss ich mich als Besucher zurücknehmen. Ich sollte auf keinen Fall versuchen, sie festzuhalten. Wenn doch, könnte es sein, dass die Ziege ihre Hörner einsetzt. Das kann schmerzhaft sein.

Umgekehrt sind die Ziegen frech: Sobald sie Futter wittern, springen sie an einem hoch.

Grundsätzlich empfehlen wir, nur zum Streicheln ins Gehege hineinzugehen. Und von außen durch den Zaun zu füttern. Dazu nimmt man das Futter auf die flache Hand und drückt diese eng an den Zaun. Übrigens, wenn ich im Gehege bin und den Ziegen meine leeren Hände hinhalte, schalten sie sofort auf Streichelmodus.

Welche Fehler beobachten Sie bei Besuchern denn noch?

Generell sollte man nie die Hände in die Höhe strecken. Das ist nämlich ein Zeichen für die Ziegen, dass man vor ihnen etwas versteckt. Dann wollen sie das sehen und klettern an einem hinauf. Wichtig ist auch, dass man sich im Gehege nicht rennend fortbewegt, sondern langsam geht. Und was viele Leute leider auch nicht beachten, ist das generelle Fütterungsverbot im Zoo. Das bezieht sich auch auf Laub oder Gras. Grünzeug rupfen und damit die Ziegen füttern, geht nicht. Wir haben dafür spezielles Futter, das aus gepresstem Heu besteht. Außerdem deckeln wir, wie viele Portionen am Tag verkauft werden dürfen. Sonst würden die Ziegen irgendwann platzen.

Einige sehen tatsächlich so aus, als wären sie kurz davor.

(lacht) Das liegt aber daran, dass unser Ziegenbock das ganze Jahr mit dabei ist und die Weibchen zu unterschiedlichen Zeiten Junge bekommen. Wenn eine Ziege außerdem vier- oder fünfmal in ihrem Leben Zwillinge oder Drillinge auf die Welt gebracht hat, dann zieht sich die Bauchdecke nicht mehr ganz so schlank zusammen.

Was gibt es bei den anderen Tieren im Gehege zu beachten?

An die Hühner und Kaninchen kommt man zum Streicheln nicht ran. Auch die Schafe ziehen sich oft zurück. Laut schreiend auf die Tiere zuzulaufen, ist immer falsch. Da fühlen sie sich angegriffen oder bekommen Angst.

Zurück zum „Streichelzoo-Führerschein“-Workshop am Samstag. Was wird noch gelernt?

Die Kinder lernen die Ziege genauer kennen. Was hat sie für Körperteile? In welche Richtung geht das Fell? Denn es ist wichtig, dass man mit und nicht gegen den Fellstrich streichelt und bürstet. Das ziept sonst. Außerdem schnippeln wir Möhren und Äpfel, mit denen wir die Tiere füttern. Das alles geht aber natürlich nur im Workshop.

Und welche Vorteile bringt der „Streichelzoo-Führerschein“?

Nach einem Quiz am Ende bekommen die Kinder einen Ausweis. Dann sind sie Experten. Wir bitten die Kinder, wenn sie das nächste Mal Leute sehen, die etwas falsch machen, diese höflich darauf hinzuweisen, wie es richtig geht.

Zur Person

Jeannine Schützendübe ist leitende Zoopädagogin bei der Zooschule in Landau.

Zur Sache

Einmal im Jahr lädt die Landauer Zooschule Kinder zwischen sechs und acht Jahren ein, einen Streichelzoo-Führerschein machen. Für die Veranstaltung am Samstag, 10. Oktober, 14 bis 17 Uhr, im Zoo gibt es noch wenige Restplätze. Treffpunkt ist um 13.45 Uhr an der Zookasse. Kosten: zwölf Euro für den Workshop und 3,50 Euro für den Zoo-Eintritt. Anmeldungen unter Telefon 06341 137011 (8 bis 12 Uhr) oder per E-Mail an zoo@landau.de.