Dieser Streich ging gehörig daneben. So sehr, dass sogar die Polizei hinzugerufen werden musste. Wie diese berichtet, kam ein 34-jähriger Landauer am Sonntagmorgen um 3 Uhr nach Hause und hatte eine – aus seiner Sicht – lustige Idee. Laut Polizei versteckte er das Handy seines Mitbewohners. Der fand das aber überhaupt nicht witzig, weshalb ein Streit entbrannte. Die beiden bekamen sich sogar so sehr in die Haare, dass die Polizei schlichten musste. Das klappte offensichtlich nicht besonders gut, denn der 34-Jährige wurde immer aggressiver und ignorierte den von den Beamten ausgesprochenen Platzverweis. Resultat: Der junge Mann wurde in Polizeigewahrsam genommen.