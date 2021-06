Um weiterhin wohnungslose Menschen in Landau bei der Wohnungs- und auch der Jobsuche begleiten zu können, wird das Angebot der aufsuchenden Sozialarbeit auf zweieinhalb Stellen erweitert. Das Projekt in Zusammenarbeit mit der Caritas hat sich bewährt.

Der Sozialarbeiter Michael Jessl kümmert sich über einem Jahr um die Bewohner in der Notunterkunft im Prießnitzweg in Landau. Finanziert wird seine Arbeit von der Stadt und dem Landauer Caritaszentrum. Der Stadtrat hat nun in seiner Sitzung vor wenigen Tagen für das zweite Halbjahr Kosten von knapp 84.000 Euro genehmigt. Die Mobile Obdachlosenhilfe hat grünes Licht für weitere 24 Monate bekommen.

Jessl hat bereits Erfolge erzielt. Er konnte einigen Menschen eine eigene Wohnung vermitteln, auch ärztliche und therapeutische Behandlungen initiiert. Ziel ist vor allem, die Betroffenen zur Hilfe durch Selbsthilfe zu befähigen, damit sie wieder am Leben in der Gemeinschaft teilhaben können. Natürlich kann Streetworker Jessl nur auf die Mitwirkung der Betroffenen bauen. Wer nicht möchte, wird nicht gezwungen, stellt die Verwaltung klar.

Die Stadtratsmitglieder unterstützen das Angebot. Susanne Burgdörfer (CDU) attestierte Jessl eine hohe Kompetenz und spendete ihm großes Lob für seine Arbeit. Jessl gehe seine Aufgabe mit Herz, Hirn und Hingabe an, betonte Bürgermeister Maximilian Ingenthron (SPD).