Annweiler. Vor zwei Wochen wurden im Osterbächel und in der Burgstraße in Annweiler bunte Figuren aufgestellt, um Autofahrer dafür zu sensibilisieren, stärker auf die Bremse zu treten, zur Sicherheit der Fußgänger. Seitdem mussten sie so einiges einstecken.

Wie die Stadt informiert, wurde einem der als Streetbuddy bezeichneten Warnfiguren am Wochenende der Kopf abgeschlagen, aus der Verankerung gerissen und in einem angrenzenden Garten geworfen.

Dabei haben die Figuren bereits einen spürbaren, wenn auch kleinen Effekt erzielt, wie die Stadtverwaltung mitteilt: Sie waren nicht nur ein Blickfang, sondern haben auch erreichen können, dass langsamer gefahren wird. Deswegen plant die Stadt auch weiterhin die Aufstellung weiterer Helfer, sagt Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried: „Das so etwas passieren würde, war absehbar, aber dann in dieser Dimension, das hat mich schon überrascht.“

Die vielen positiven Rückmeldungen bestärken jedoch die Verantwortlichen, an diesem Projekt festzuhalten. So hätten sich bereits mehrfach Bürger bereiterklärt, die Kosten für eine Ersatzfigur zu übernehmen, wenn sie an einer Stelle nötig war.

Die Stadtverwaltung bittet, die Polizeiwache in Annweiler zu benachrichtigen, wenn sie beobachten, jemand auf die Streetbuddies abgesehen hat.