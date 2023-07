Zwei Verletzte sind das Ergebnis eines Autounfalls auf der B38 bei Impflingen am Dienstagnachmittag. Die Polizei berichtet von einem 67-Jährigen aus dem Kreis Südliche Weinstraße, der mit seinem Auto in Fahrtrichtung Bad Bergzabern unterwegs war. Auf Höhe Impflingen sei er nach links von seiner Fahrspur abgekommen und mit dem Wagen einer entgegenkommenden 66-Jährigen aus Landau kollidiert. Die Fahrerin wurde von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit. Die 66-Jährige sowie die Beifahrerin des 67-Jährigen wurden wegen ihrer Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergung der Fahrzeuge wurde die B38 voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden.