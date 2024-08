Im Zeitraum vom vergangenen Sonntag bis zum Mittwoch ist von einem Fahrzeug auf der L544 zwischen Barbelroth und Niederotterbach ein an der Einmündung zur K24 aufgestellter Strauch beschädigt worden. Der Fahrer dürfte, vermutlich wei er zu schnell war, von der Fahrbahn abgekommen sein und den Strauch umgefahren haben, so die Polizei. Das gesuchte Fahrzeug dürfte im Frontbereich nicht unerheblich beschädigt sein. Hinweise an die Polizei per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de oder unter der Nummer 06343 93340.