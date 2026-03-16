Das Landauer Amtsgericht hat einen von der Staatsanwaltschaft beantragten Strafbefehl gegen einen 49-Jährigen aus dem Kreis Südliche Weinstraße erlassen. Das teilt Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig auf Anfrage mit. Der Mann hatte im November auf der Facebook-Seite der Stadtverwaltung gefordert, dass man Bürgermeister Lukas Hartmann lynchen sollte. Einen Hinweis auf den Täter gab es recht schnell: Der Mann, der sich in dem Netzwerk „Legionär Palatina“ nannte, hatte einen Klarnamen in der URL des Profils. Nach der Morddrohung hatte die Stadtverwaltung überlegt, die Kommentarfunktion auf Facebook wegen Hass und Hetze abzuschalten – das ist im Februar in die Tat umgesetzt worden.

Gegen die Personen, die den Aufruf gelikt hatten, werde noch ermittelt, teilt Möhlig weiter mit. Der Strafbefehl gegen den Pfälzer ist rechtskräftig.