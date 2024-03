Die Kommunalwahl naht. Die Christdemokraten wollen beim Thema Straßennamen nicht anecken. Das ist verständlich, aber feige.

Der Vorschlag der CDU, sich bei der Änderung von Straßennamen am Anliegerwillen zu orientieren, ist überflüssig. Das Ergebnis ist vorhersehbar – aber ist es deshalb richtig? „Sich orientieren“ suggeriert zudem, dass man das Anwohner-Votum akzeptieren werde. Doch niemand kann dem Rat eine Entscheidung abnehmen. Es ist nicht ohne Grund geregelt, dass jedes Ratsmitglied sein Amt ausschließlich nach freier, nur durch die Rücksicht auf das Gemeinwohl bestimmter Gewissensüberzeugung ausübt. Zu den Straßennamen sind alle Argumente ausgetauscht, da ist nichts wirklich Neues mehr zu erwarten, auch nicht von Anwohnern. Die Christdemokraten übersehen jedoch einen ganz wesentlichen Punkt: dass die Empfehlung des Stadtarchivs gut begründet war, man ihr aber trotzdem nicht folgen muss. Es gibt auch ernstzunehmende Vertreter anderer Positionen, wie in der Causa Stempel zum Beispiel den Historiker Nicholas Williams. Der CDU geht es also darum, sich hinter dem vermeintlichen Bürgerwillen zu verstecken und nirgends anzuecken. Ein Armutszeugnis.