Die Bürgerinitiative Landau gegen Straßenumbenennungen hat am Donnerstagmorgen im Rathaus 3121 Unterschriften gegen die Umbenennung von Hindenburg-, Kohl-Larsen- und Hans-Stempel-Straße abgegeben. Das seien 462 mehr als für ein Bürgerbegehren notwendig, sagte Karl-Heinz Schehl, einer der Initiatoren. Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) ist ein entschiedener Befürworter der Umbenennungen. Inhaltliche Statements und gestellte Pressefotos ließ er nicht zu. Er erläuterte nur kurz das weitere Vorgehen: Das Hauptamt werde die Unterschriften prüfen, was eine Weile dauern werde. Wenn die Unterschriften ausreichen, wird der Stadtrat einberufen. Wenn der bei seiner Entscheidung vom April dieses Jahres bleibt, muss die Stadtverwaltung einen Bürgerentscheid organisieren. Der ähnele einer Wahl und erfordere viele ehrenamtliche Helfer. „Ich setze da auf Ihre Unterstützung“, so Geißler zur Initiative. Er sagte, er sei inhaltlich anderer Meinung, doch Bürgerbegehren und -entscheid seien Teil der Bürgerbeteiligung, und „wir respektieren uns gegenseitig“.