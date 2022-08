Wegen Bauarbeiten werden in Albersweiler und in Münchweiler von Montag, 22. August, bis voraussichtlich Freitag, 2. September, jeweils Teilbereiche von Straßen gesperrt. Das teilt die Verbandsgemeinde Annweiler mit. In Albersweiler müssen in der Weinstraße in Höhe von Hausnummer 64 Arbeiten an Hausanschlüssen erledigt werden, weshalb dieser Bereich voll gesperrt wird. Der Pkw-Verkehr wird innerörtlich über die Hohlstraße, Kirchstraße und Kanskircher Straße beziehungsweise Dagobertstraße umgeleitet, in der Hohlstraße, Kirchstraße und Kanskircher Straße gilt teilweise ein Halteverbot.

Die Queichtalnahverkehrsgesellschaft (QNV) teilt mit, dass es durch die Sperrung zu Einschränkungen im Busverkehr der Linie 521 kommen wird. In Fahrtrichtung Landau Hbf/ZOB kann die Haltestelle Landau Klinikum fahrzeitbedingt nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle Landau Bethesda mit unveränderten Abfahrtszeiten auszuweichen. In beide Fahrtrichtungen kann die Haltestelle St. Johann nicht angefahren werden, ausgewichen werden soll auf die Haltestelle Albersweiler Pfarrer-Hamm-Platz mit unveränderten Abfahrtszeiten.

In Münchweiler wird wegen Erdarbeiten in der Hauptstraße 26a die Ortsdurchfahrt in diesem Bereich gesperrt. Der Verkehr wird über die L493 umgeleitet, wie die Verbandsgemeinde mitteilt.