Seit Mittwoch ist die Zweibrücker Straße in Landau stadteinwärts ab dem Hauptfriedhof für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Autofahrer kommen entweder über den Westbahnhof in die Innenstadt oder müssen die Route über die Lazarettstraße wählen. Eine Nachfrage bei der Stadt hat ergeben, dass Energie Südwest dort eine defekte Gasleitung erneuert. Das dulde keinen Aufschub und könne deshalb auch nicht in die Ferienzeit verschoben werden, informiert Ricarda Bodenseh von der Pressestelle der Stadt. Die Sperrung sei bis einschließlich 19. November vorgesehen, also noch mehr als drei Wochen.