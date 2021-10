Ein Teilbereich der Hauptstraße im Ortsteil Stein muss von Montag bis voraussichtlich Freitag, 22. Oktober, für den Verkehr gesperrt werden. Grund sind Arbeiten an einem Anwesen im Bereich der Hausnummer 29, die nach einem Wasserrohrbruch erforderlich sind. Während der Sperrung wird der Verkehr über die Friedhofstraße und Bergstraße beziehungsweise Im Seelig umgeleitet. Aufgrund dieser Sperrung ergeben sich auch Einschränkungen im Busverkehr. Die Linie 531, die zwischen Landau und Annweiler verkehrt, kann während der Arbeiten die Haltestelle Ort in Stein nicht bedienen. An der Straßenecke Bergstraße/Hauptstraße, in Sichtweite zur Ursprungshaltestelle, werden Ersatzhaltestellen mit unveränderten Abfahrtszeiten eingerichtet.