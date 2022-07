Die Landauer SPD fordert, dass die Stadtdörfer künftig die Namensgebung für Straßen, Wege und Plätze selbst, also ohne Einbeziehung des Stadtrats, entscheiden sollen. Wie Fraktionsvorsitzender Florian Maier mitteilt, soll die Hauptsatzung geändert werden. Auf der Stadtratssitzung am 14. Juni habe die SPD die Frage aufgeworfen, ob es grundsätzlich möglich sei, diese Aufgabe den Stadtdörfern zu übertragen. Der Leiter des Rechtsamts komme zu dem Prüfergebnis, dass dies rechtlich möglich wäre, teilt Maier mit. Der Stadtrat soll über den Vorschlag in seiner kommenden Sitzung entscheiden.

Die Benennung von Straßen und Plätzen in den Stadtdörfern wurde in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach debattiert – beispielsweise bei der Benennung eines Platzes in Mörlheim oder einer Straße in Mörzheim.