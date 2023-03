Die mögliche Umbenennung von Straßen in Landau rückt näher: Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, wird wahrscheinlich im Frühling in den städtischen Gremien über die Bürgerbeteiligung entschieden. Das Bürgerbeteiligungsverfahren könne dann noch in diesem Jahr beginnen. Dabei gehe es explizit um die Hindenburg- und die Kohl-Larsen-Straße, betont Stadtsprecherin Sandra Diehl.

Beide wurden in einer vor rund einem Jahr veröffentlichten Untersuchung des Landauer Stadtarchivs als „erheblich belastet“ eingeordnet. Hindenburg gelte zu Recht als Steigbügelhalter Hitlers, hieß es damals, Kohl-Larsen war überzeugter Nationalsozialist und seit 1931 Parteimitglied und versuchte, zutiefst rassistische Theorien zu beweisen.

Die Debatte um Straßennamen – und somit auch um Erinnerungskultur – wird in vielen Gemeinden geführt. In dieser Woche hat der Bad Dürkheimer Stadtrat beschlossen, drei Straßen umzubenennen, weil deren Namensgeber große Nähe zum Nazi-Regime aufwiesen. Eine Bürgerinitiative in der Kurstadt sammelt derzeit Unterschriften gegen die Umbenennung, um einen Bürgerentscheid auszulösen.