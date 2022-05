Der Landauer Kulturbeirat hat sich für die Initiative der Grünen, die Fußgängerzone zu bestimmten Tagen für Straßenkünstler zu öffnen, ausgesprochen.

Das beratende Gremium aus Menschen, die in Kunst und Kultur aktiv sind, ist dafür, Straßenkünstlern an einigen Tagen die Gebühren zu erlassen und Sondernutzungen zu erlauben. Das ergab die Abstimmung am Montag im Beirat. Im Kern geht es darum, an einem Tag im Monat die Hürden beiseite zu schaffen, um die Innenstadt zu beleben und Künstlern Möglichkeiten zu schaffen, sich zu präsentieren. In dieser Sitzung hat der Ausschuss auch seinen Vorsitz gewählt, die Leitung übernimmt Ilse Berner, Stellvertreter sind Mathias Kühn und Sigrid Weyers.

Beirat kooperationsbereit

Die als „Artists in Town“ bezeichnete Idee der Grünen war vom Landauer Stadtrat in den Ausschuss verwiesen worden. Bürgermeister Maximilian Ingenthron und Oberbürgermeister Thomas Hirsch hatten sich gegen die Idee ausgesprochen, da die Verwaltung derzeit mit Arbeit ausgelastet sei und die zusätzlichen Aktionen nicht stemmen könne. Aus diesem Grund legt der Beirat auch wert darauf, dass man offen und kooperationsbereit sei und gerne unterstütze. „Wir sind prinzipiell ansprechbar“, sagt Vorsitzende Berner.

Nachdem der Beirat sich positioniert hat, geht der Vorschlag nun zurück in den Stadtrat.