Multi-Instrumentalist Werner Mansmann spielt am Freitag ab 18 Uhr in der Annweilerer Gerbergasse. Der Hauensteiner wird in der Stadt drei Stunden für Livemusik sorgen und dabei auch eigene Lieder spielen. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Eine kleine Stadtmusik“, die vom Verein Zukunft Annweiler für diesen Sommer initiiert wurde. Die ersten beiden Darbietungen auf dem Rathausplatz und rund um den Schipkapass waren ein Erfolg. Das Prinzip ist schnell erklärt: Interessierte sollen nach dem Einkauf oder dem Restaurantbesuch die Möglichkeit haben, ein wenig Musik zu lauschen oder nach der Unterhaltung noch einzukehren. Das Angebot ist immer kostenlos, um „Hutspenden“ wird gebeten.